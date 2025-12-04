Français
البرلمان يوافق على استخدام الطائرات المسيّرة في الفلاحة وإحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية

أقرّ مجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الفصل 135 الذي يتيح للفلاحين استعمال الطائرات المسيّرة (الدرون) لرش المبيدات في المساحات الزراعية، بهدف تحسين سرعة التدخل ورفع نجاعة المعالجة وحماية المحاصيل، مع الالتزام بالحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة.

وخلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن هناك مشروع قانون شامل بصدد الإعداد سيُعرض قريبًا على البرلمان لتنظيم طرق استخدام الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن هذا الملف يدخل في نطاق عمل وزارات سيادية وليست المالية.

وقد صوّت لصالح الفصل 60 نائبًا، مقابل 29 نائبًا رفضوا المقترح، فيما احتفظ 14 نائبًا بأصواتهم.

كما صادق البرلمان على الفصل 138 الذي ينص على إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار والراجعة لديوان الأراضي الدولية في عدد من الولايات، من بينها صفاقس وسليانة وباجة وجندوبة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مردودية هذه الضيعات، وإتاحة فرص تشغيل للشباب المهندسين والباعثين، فضلًا عن توفير الموارد المالية الضرورية لضمان حسن إدارتها وتعزيز الرقابة خلال مرحلة إعادة الهيكلة.

المصدر: وات

تعليقات

