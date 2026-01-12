البرلمان : يوم دراسي حول مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظّم مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.

وسيلتئم اليوم الدراسي حول “مقترح القانون عدد 060/2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة “، بداية من الساعة 10.00 بقاعة راضية الحداد.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، إلى جانب الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مداخلات لكل من رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، ومديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفاق عميري.

كما ستشهد الجلسة تدخلات لكل من المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، سنية الزغلامي، والمدير العام للتعديل والرقابة الإحترازية الكلية بالبنك المركزي التونسي، سفيان بنور.

