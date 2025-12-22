البرلمان: يوم دراسي حول مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب الإثنين يوما دراسيا حول مقترح قانون عدد 058/ 2025 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف.

ولا تنسحب أحكام هذا القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

وتتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في :

أ- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم الامتثال للاجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 .

ب – عدم اعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة أ و المكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل اعادة تلك المداخيل و المحاصيل و المكاسب و احالتها.

ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل ايداع تلك العملات و احالتها.

