البرلمان : يوم دراسي حول نظام الفوترة الإلكترونية

ينظّم مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، يوما دراسيا حول نظام الفوترة الإلكترونية،بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية.

افتتاح رسمي بحضور عدد من المسؤولين

ينطلق البرنامج باستقبال المشاركين وتسجيل الحضور من الساعة 09.30 إلى الساعة 10.00، على أن يتولى العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، إلقاء الكلمة الافتتاحية من الساعة 10.00 إلى الساعة 10.10.

ويتضمن الجزء الافتتاحي كذلك كلمة لماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية، من الساعة 10.10 إلى الساعة 10.25، تليها كلمة لسامي رايس، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، من الساعة 10.25 إلى الساعة 10.40.

مداخلات لخبراء وممثلين عن مؤسسات وهياكل وطنية

يتواصل اليوم الدراسي بسلسلة من المداخلات التي يؤثثها عدد من المختصين وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، حيث يقدّم محمد صالح العياري، الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، مداخلة من الساعة 10.40 إلى الساعة 10.55.

كما يتدخل عماد زعير، المدير العام بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية، من الساعة 10.55 إلى الساعة 11.10، تليه مداخلة السيدة سناء الهواري، المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، من الساعة 11.10 إلى الساعة 11.25.

ويتضمن البرنامج أيضا مداخلة لماهر الشيخاوي، مستشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من الساعة 11.25 إلى الساعة 11.40، ثم مداخلة فوزي التومي، الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، من الساعة 11.40 إلى الساعة 11.55.

كما يشارك في هذا اليوم الدراسي العروسي زقير، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بمداخلة تمتد من الساعة 11.55 إلى الساعة 12.10، إلى جانب ريم غشام عطية، رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء، من الساعة 12.10 إلى الساعة 12.25.

ويشمل البرنامج أيضا مداخلة إحسان الزرعي، عضو مجلس عمادة المهندسين ونائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية، من الساعة 12.25 إلى الساعة 12.40، تليها مداخلة مهدي البحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت، من الساعة 12.40 إلى الساعة 12.55.

نقاش عام واختتام أشغال اليوم الدراسي

يُختتم الجزء التأطيري من هذا اللقاء بفتح باب النقاش العام من الساعة 12.55 إلى الساعة 15.00، قبل إسدال الستار على فعاليات اليوم الدراسي عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة النظر في مختلف الجوانب المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، وما يطرحه من رهانات تنظيمية ورقمية وجبائية ومهنية، في ظل التوجه نحو مزيد تحديث الإدارة وتعصير الخدمات.

