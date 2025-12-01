Français
البرلمان يُصادق ووزيرة المالية تتحفّظ.. عضو لجنة المالية يكشف مصير فصل “سيارة لكل عائلة” (فيديو)

كشف النائب ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الفصل 55 من مشروع قانون المالية المتعلق بـ “سيارة لكل عائلة” والذي اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنه يتطلب أمر ترتيبي حتى ينفذ،سيتم تنظيم جلسة بين وزيرة المالية ولجنة المالية بالبرلمان للنظر فيه وذاك عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2026 في صيغته النهائية.

وأكد الكتاري أن هذا الفصل يشمل شقين ، شراء سيارات من داخل تونس وشراء سيارة من الخارج موضحا “بالنسبة لشراء سيارة من تونس..لا ضروة لأمر ترتيبي..فقط ينطبق عليه الشروط المضمنة صلب الفصل..تبقى آلية شراء سيارة من الخارج هي ربما ستطرح اشكالية في علاقة بالعملة الصعبة..ونعتقد أن الحلول ممكنة عبر إذن يصدر عن وزارة التجارة في الغرض”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب وافق على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح.

