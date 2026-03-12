Français
البرلمان يُناقش مُقترحي قانون حول الصحة النفسية المدرسية ونظام الحصة الواحدة

تستمع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترحي قانون يتعلقان بالمنظومة التربوية.

ويتعلق المقترح الأول بمقترح قانون عدد 91 لسنة 2025 المتعلق بالحق في الصحة النفسية المدرسية، فيما يهم المقترح الثاني مقترح قانون عدد 97 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي.

نحو توحيد المقترحين في إطار تعديل قانون 2002

وتهدف جلسة الاستماع إلى النظر في إمكانية توحيد المقترحين ضمن إطار تشريعي واحد، وذلك تحت عنوان تعديل وتنقيح القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2002، بما يضمن معالجة شاملة لعدد من الإشكاليات المرتبطة بالحياة المدرسية والتنظيم الزمني للدراسة.

مقاربة شاملة لإصلاح المنظومة التربوية

ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تطوير المنظومة التربوية في تونس، من خلال إدماج البعد النفسي في الحياة المدرسية وتحسين تنظيم الزمن المدرسي بما يستجيب لمتطلبات التلاميذ والإطار التربوي ويعزز جودة التعليم.

