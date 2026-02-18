البرلمان : 10 مارس جلسة عامة حول تسوية الديون الفلاحية..وهذه مستجدات قانون الجمعيات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على اجتماع مكتب المجلس.

وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 10 مارس 2026 للنظر في مقترح قانون عدد 060/2025 المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.

وتداول المكتب بخصوص مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلة الطاقات المتجددة عدد(2026/13) وقرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية (عدد (2026/14) إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما نظر المكتب في مقترح قانون أساسي يتعلق بالأمن القومي التربوي (عدد 2026/15 ) وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (عدد 2026/16 إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع إبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

ثمّ اطّلع على مراسلة موجهة من رئيس لجنة المالية والميزانية لطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 عدد 12/2026، ووافق عليه.

كما نظر المكتب في طلب سحب امضاء نائب من مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 عدد 08/ 2026، وقرّر الموافقة عليه مع اعلام اللجنة المعنية وتحيين قائمة الإمضاءات على المقترح.

من جهة أخرى،قرر المكتب تأجيل النظر في مذكرة لتنازع في الاختصاص حول مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد 2025/118) صادرة عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

وتداول بخصوص مراسلة صادرة عن ممثل جهة المبادرة بخصوص تعطل النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات عدد 27/ 2023، وقرّر تنظيم يوم دراسي بشأن مقترح هذا القانون في موفّى شهر مارس القادم.

وقرّر المكتب تنظيم أيّام دراسية تتعلّق بمقترح إحياء الخط البحري للحضارة القرطاجية، وهو طلب صادر عن عضو بمجلس نواب الشعب وبمقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، عدد 2024/42، وهو طلب صادر عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وبمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 عدد 2026/12 ، وهو طلب صادر عن لجنة المالية والميزانية.

ثم نظر المكتب في الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب إلى أعضاء الحكومة وقرّر إحالة 145سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ووافق المكتب على طلب موجّه من لجنة الماليّة والميزانيّة لتنظيم زيارة ميدانيّة لمقرّ البنك المركزي التونسي للتباحث حول جملة من المواضيع.

