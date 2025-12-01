البرنامج الترويجي لزيت الزيتون…نحو تنويع وجهات التصدير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتل تونس المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير زيت الزيتون، حيث بلغت قيمة صادرات الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 نحو 4.5 مليار دينار. وتمثل صادرات زيت الزيتون 53% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وقد توجهت إلى 66 سوقاً خلال الفترة المذكورة، مما يعكس توسّع الأسواق المستهدفة وزيادة الطلب على الزيت التونسي.

ويهدف البرنامج الوطني الترويجي لزيت الزيتون الذي تم اقتراحه لسنة 2026، إلى تعزيز الاستمرارية والتكامل مع مختلف البرامج الترويجية الخصوصية فضلا على تدعيم حضور زيت الزيتون التونسي المعلّب في الأسواق التقليدية وتنويع وجهات التصدير نحو أسواق جديدة واعدة على غرار الصين ومنطقة الخليج العربي وعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبريطانيا وروسيا.

اعتماد مقاربة تشاركية

في هذا الصدد، انتظمت بدار المصدّر، نهاية الاسبوع الفارط، جلسة عمل تنسيقيّة أشرف عليها مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت وممثلين عن الإدارة العامة للدبلوماسيّة الاقتصادية والثقافيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب إطارات من المركز الفني للتعبئة والتغليف.

وتندرج هذه الجلسة في إطار دعم نسق تصدير زيت الزيتون التونسي، عبر بلورة برنامج وطني ترويجي خصوصي لسنة 2026، باعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين من وزارات وهياكل مساندة ومنظمات مهنيّة، يهدف إلى إنجاح موسم زيت الزيتون وتعزيز حضور هذا المنتوج التونسي في الأسواق التقليدية والواعدة عبر خطة ترويجية أكثر نجاعة وانسجاما.

وتمّ، بالمناسبة، تقديم عرض تضمّن لمحة شاملة عن واقع القطاع، من حيث الإمكانات التصديرية والفرص المتاحة، إلى جانب استعراض الخطة الترويجية للمركز لسنة 2026 التي تشمل أكثر من 30 نشاطاً ترويجياً والموزّعة بين المشاركة في الصالونات التجاريّة الدولية، وتنظيم مهمّات استكشاف أسواق جديدة، والقيام بعمليات ترويجية مباشرة في الخارج، فضلاً عن دعوة وفود تجاريّة إلى تونس وتنظيم أيام مهنية بالشراكة مع سفارات البلاد وقنصلياتها في الخارج، وتنظيم أيام إعلامية حول الفرص التصديرية على الأسواق العالمية لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة.

إيلاء أهميّة أكبر للجانب الاتصالي

كما يتميّز البرنامج الإشهاري والترويجي لدفع صادرات زيت الزيتون للسّنة القادمة، بإيلاء أهميّة أكبر للجانب الاتصالي عبر إنجاز دعائم اتصال وتنفيذ حملة إشهاريّة لتعزيز صورة زيت الزيتون التونسي، فضلا عن تنظيم مناظرة للجائزة الوطنيّة لأفضل زيت زيتون معلّب لموسم 2025-2026.

وأكد الحاضرون، في تدخلاتهم، أهمية المقاربة التشاركيّة في إعداد البرنامج، معربين عن استعدادهم لتكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي المعلّب في الأسواق الخارجية والترويج للمنشأ التونسي. كما شددوا على ضرورة تنويع وجهات التصدير ومنح أولوية خاصة للأسواق الصينية والبريطانية وأمريكا اللاتينية وعدد من دول الخليج، وذلك عبر برمجة مبكرة للمشاركة في أهم الصالونات الدولية وحجز أجنحة وطنية بمواقع بارزة لزيادة إشعاع المنتوج التونسي.

يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كنت قد أفادت مؤخرا بأنّه تقرّر حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزيتون ودعوة المصدرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019، المكمل للأمر عدد 94/1744 لسنة 1994، الّذي يتضمن شروط الإعفاء من المراقبة الفنيّة عند التصدير.

وبينت الوزارة، في هذا الصدد، أنّه على إثر انعقاد المجلس الوطني للزيتون يوم 15 نوفمبر 2024، تقرّر أيضا، الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلّب، ذي القيمة المضافة العالية، فضلا عن ضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجية جديدة وواعدة بالنسبة لزيت الزيتون مع تحسين النفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الإتفاقيات المبرمة في هذا المجال، إلى جانب الأسواق التقليدية فضلا عن تعزيز حضور ومشاركة الدولة التونسيّة في التظاهرات المتخصّصة.

وأكّدت تواصل مساندة المؤسسات الصناعيّة المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة.

