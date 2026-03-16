البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”

أعلن البريد التونسي أن أصحاب جرايات التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، من حاملي بطاقة “جرايتي”، يمكنهم سحب جراياتهم الخاصة بشهر مارس 2026 بداية من اليوم الإثنين 16 مارس 2026، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.

السحب عبر الموزعات الآلية البنكية والبريدية

وأوضح البريد التونسي أن عملية السحب تتم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية (DAB)، سواء التابعة للمؤسسات البنكية أو للمكاتب البريدية، بما يتيح للمنتفعين الحصول على جراياتهم في ظروف أكثر سهولة.

الإعلان نُشر على الصفحة الرسمية للبريد التونسي

ويأتي هذا الإعلان وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبريد التونسي على موقع فيسبوك، في إطار إعلام المنتفعين بموعد صرف جراياتهم الخاصة بشهر مارس.

