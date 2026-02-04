البريد التونسي يعلن عن برنامج لإصدار 28 طابعًا بريديًا خلال سنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البريد التونسي اليوم عن برنامج الطوابع البريدية لسنة 2026. وبحسب البرنامج، من المرتقب إصدار 28 طابعًا بريديًا خلال سنة 2026.

ووفق برنامج الإصدارات لسنة 2026 الصادر عن البريد التونسي، ستتناول الطوابع الجديدة المواضيع التالية:

شخصيات تاريخية – عائلة برقا القرطاجية: حنبعل، صدربعل، ماغون (10/03/2026)

الذكرى السبعون للاستقلال (20/03/2026)

المعرض الدولي للكتاب بتونس (23/04/2026)

حِرف الصناعة التقليدية التونسية: الزخرفة على الخزف، النحت والحفر على الزجاج (14/05/2026)

نباتات الزينة – المشجر (Arboretum) بتونس (05/06/2026)

الذكرى السبعون للجيش الوطني (تطوير/تهيئة الفضاءات العامة: المسبح البلدي بالمنزه/بلفيدير، ساحتَا برشلونة ومنجي بالي) (24/06/2026)

Euromed Postal – فسيفساء المتوسط (07/07/2026)

الوطن الرقمي (22/09/2026)

مئوية المتحف المحيطي “دار الحوت” (22/09/2026)

مدرسة للجميع: إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة التنمر (05/10/2026)

الرضاعة الطبيعية (05/11/2026)

إصدار مشترك: تونس، الأردن وفلسطين (08/12/2026)

الشركات الأهلية: مبادرات اقتصادية جماعية، تنمية جهوية وتوزيع عادل للثروات (17/12/2026)

