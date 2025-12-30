البريد التونسي يفتح هياكله التجارية استثنائيًا يوم 31 ديسمبر

أعلن البريد التونسي عن فتح هياكله التجارية بصفة استثنائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تسهيل قضاء شؤون المواطنين وتأمين استمرارية الخدمات خلال نهاية السنة.
وسيتم اعتماد حصتي عمل وفق التوقيت التالي:
-
من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى منتصف النهار (12:00)
-
ومن الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً (15:30)
ويأتي هذا الإجراء استجابة للطلب المتزايد على الخدمات البريدية والمالية في هذه الفترة، بما يضمن حسن سير المعاملات وتمكين الحرفاء من قضاء حاجياتهم في أفضل الظروف.
