البريد التونسي يفتح هياكله التجارية استثنائيًا يوم 31 ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البريد التونسي عن فتح هياكله التجارية بصفة استثنائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تسهيل قضاء شؤون المواطنين وتأمين استمرارية الخدمات خلال نهاية السنة.

وسيتم اعتماد حصتي عمل وفق التوقيت التالي:

من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى منتصف النهار (12:00)

ومن الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً (15:30)

ويأتي هذا الإجراء استجابة للطلب المتزايد على الخدمات البريدية والمالية في هذه الفترة، بما يضمن حسن سير المعاملات وتمكين الحرفاء من قضاء حاجياتهم في أفضل الظروف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



