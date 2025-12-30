Français
Anglais
العربية
تونس

البريد التونسي يفتح هياكله التجارية استثنائيًا يوم 31 ديسمبر

البريد التونسي يفتح هياكله التجارية استثنائيًا يوم 31 ديسمبر

أعلن البريد التونسي عن فتح هياكله التجارية بصفة استثنائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تسهيل قضاء شؤون المواطنين وتأمين استمرارية الخدمات خلال نهاية السنة.

وسيتم اعتماد حصتي عمل وفق التوقيت التالي:

  • من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى منتصف النهار (12:00)

  • ومن الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً (15:30)

ويأتي هذا الإجراء استجابة للطلب المتزايد على الخدمات البريدية والمالية في هذه الفترة، بما يضمن حسن سير المعاملات وتمكين الحرفاء من قضاء حاجياتهم في أفضل الظروف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

799
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

406
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
384
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
357
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
339
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
298
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
286
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
284
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
283
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
282
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى