البطاقات تهدد منتخب مصر أمام السينغال

يدخل منتخب مصر مباراته المرتقبة أمام السينغال و هو مهدد بفقدان 6 لاعبين من صفوفه حال تأهله للمباراة النهائية.

و يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، غدًا الأربعاء، على ملعب ابن بطوطة، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

و يواجه سداسي منتخب مصر، محمد الشناوي ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، مروان عطية ، أحمد فتوح و حسام عبد المجيد، أزمة كبرى تتعلق باحتمالية الغياب عن المباراة النهائية أو مواجهة تحديد المركز الثالث و الرابع، حال تلقي أي منهم لبطاقة صفراء غدًا.

و يمتلك السداسي السابق ذكره، بطاقة صفراء واحدة، حصلوا عليه خلال مرحلة المجموعات و ثمن النهائي و ربع النهائي.

