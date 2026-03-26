البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)

في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وجهت البطلة البرالمبية روعة التليلي نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد تلتمس فيه وضع حد للامبالاة المسؤولين في وزارة الرياضة رغم موافقة الوزير شخصيا على مطالبها المالية لبداية تحضيراتها لبطولة العالم الأخيرة بالهند.

كما أشارت التليلي إلى تواجدها بالمملكة المتحدة في تربص تحضيري تحت إشراف إطار فني انقليزي جديد والذي طالبها عديد المرات بالحصول على راتبه والذي تنتظر من الوزارة الحصول عليه إضافة لرواتبها للموسم الرياضي 2025 والذي واصلت فيه نشاطها رغم عدم إمضاءها لعقد رياضي يربطها بجامعة ألعاب القوى.

وأكدت روعة التليلي على دهشتها الشديدة من الوضع التي آلت إليه الرياضات الفردية رغم مطالبة العديد من الرياضيين مثل بطل التايكواندو فراس القطوسي والسباح العالمي أحمد الجوادي وأخيرا الرفاع كارم بن هنية الذي فضل تعليق النشاط الدولي مع منتخب رفع الأثقال رغم الوعود “الزائفة” للمسؤولين الرياضيين بتحسين وضعيات والحصول على رواتبهم وامتيازات تخول لهم الحصول على الذهب الغالي مما يؤهلهم لرفع الراية الوطنية عاليا في سماء المحافل القارية والعالمية والأولمبية.

