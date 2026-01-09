البطلة السابقة للمبارزة بالسيف إيناس البوبكري تعلّق بخصوص تهميش الرياضيين في تونس

نشرت البطلة التونسية السابقة للمبارزة بالسيف إيناس البوبكري تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” تعاطفت من خلالها من لاعب التايكواندو خليل الجندوبي مشيرة إلى التهميش الذي مازال يطول الرياضيين في تونس.
و في ما يلي تدوينة إيناس :
يذكر أنّ تصريحات البطل الأولمبي و العالمي خليل الجندوبي أشعلت موجة غضب عارمة مؤخرا في الأوساط الرياضية التونسية، بعد كشفه عن مظاهر الإهمال التي تطاله، على غرار عدد من أبطال الرياضات الفردية.
و أوضح الجندوبي أنّه يتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 900 دينار، لكنه لم يحصل عليها منذ ستة أشهر، وهو ما فاقم وضعه الاجتماعي والمهني، مشيرًا إلى أنّه يتلقى وعودًا متكرّرة بتسوية وضعيته دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
كما كشف البطل الأولمبي أنّه، و عقب توجّهه إلى وزارة الشباب و الرياضة و التعبير عن استيائه من التأخير في توجيه مراسلة تبرّر غيابه إلى مؤسسة التعليم العالي، تم إرسال الوثيقة المطلوبة بعد انتظار تجاوز ثلاثة أشهر كاملة.
