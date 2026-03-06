البطولة الوطنية : الترتيب الجديد بعد قبول إعتراض الأولمبي الباجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول اعتراض الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا و أصلا بسبب تشريك الملعب التونسي ل5 لاعبين اجانب أثناء المباراة وإعتبار نتيجة المباراة لفائدة الاولمبي الباجي هدفين لصفر يُصبح الترتيب كما يلي :

1- الترجي الرياضي 50 نقطة

2- النادي الافريقي 48 نقطة

3- النادي الصفاقسي 42 نقطة

4-الملعب التونسي 41 نقطة

5- الاتحاد المنستيري 37 نقطة

6- النجم الساحلي 33 نقطة

7- شبيبة العمران 28 نقطة

8- الترجي الجرجيسي 27 نقطة

9-نجم المتلوي 27 نقطة

10- مستقبل المرسى 25 نقطة

11- النادي البنزرتي25 نقطة

12- اتحاد بن قردان 24 نقطة

13- شبيبة القيروان 21 نقطة

14- الاولمبي الباجي21 نقطة

15- مستقبل قابس 17 نقطة

16- مستقبل سليمان 13 نقطة

