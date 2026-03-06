البطولة الوطنية : الترتيب الجديد بعد قبول إعتراض الأولمبي الباجي

بعد قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول اعتراض الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا و أصلا بسبب تشريك الملعب التونسي ل5 لاعبين اجانب أثناء المباراة وإعتبار نتيجة المباراة لفائدة الاولمبي الباجي هدفين لصفر يُصبح الترتيب كما يلي :
1- الترجي الرياضي 50 نقطة
2- النادي الافريقي 48 نقطة
3- النادي الصفاقسي 42 نقطة
4-الملعب التونسي 41 نقطة
5- الاتحاد المنستيري 37 نقطة
6- النجم الساحلي 33 نقطة
7- شبيبة العمران 28 نقطة
8- الترجي الجرجيسي 27 نقطة
9-نجم المتلوي 27 نقطة
10- مستقبل المرسى 25 نقطة
11- النادي البنزرتي25 نقطة
12- اتحاد بن قردان 24 نقطة
13- شبيبة القيروان 21 نقطة
14- الاولمبي الباجي21 نقطة
15- مستقبل قابس 17 نقطة
16- مستقبل سليمان 13 نقطة
