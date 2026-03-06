Français
البطولة الوطنية : الترتيب الجديد بعد قبول إعتراض الأولمبي الباجي

البطولة الوطنية : الترتيب الجديد بعد قبول إعتراض الأولمبي الباجي

بعد قرار  مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول اعتراض الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا و أصلا بسبب تشريك الملعب التونسي ل5 لاعبين اجانب أثناء المباراة وإعتبار نتيجة المباراة لفائدة الاولمبي الباجي هدفين لصفر  يُصبح الترتيب كما يلي :

1- الترجي الرياضي 50 نقطة

2- النادي الافريقي 48  نقطة

3- النادي الصفاقسي 42  نقطة

4-الملعب التونسي 41  نقطة

5- الاتحاد المنستيري 37  نقطة

6- النجم الساحلي 33  نقطة

7- شبيبة العمران 28  نقطة

8- الترجي الجرجيسي 27  نقطة

9-نجم المتلوي 27 نقطة

10- مستقبل المرسى 25  نقطة

11- النادي البنزرتي25  نقطة

12- اتحاد بن قردان  24  نقطة

13- شبيبة القيروان 21  نقطة

14- الاولمبي الباجي21  نقطة

15- مستقبل قابس 17 نقطة

16- مستقبل سليمان 13 نقطة

