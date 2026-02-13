البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات الدّفعة الأولى من الجولة السادسة إياب

إنتهت منذ قليل مباريات الدٌّفعة الأولى من الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
شبيبة القيروان 1 – 2 النجم الساحلي
الملعب التونسي 3 – 2 الأولمبي الباجي
مستقبل قابس 0 – 0 النادي البنزرتي
الترتيب :
1- النادي الإفريقي 42 ن (-1)
2- الملعب التونسي 41 ن (-1)
3- الترجي الرياضي 40 ن (-3)
4- النادي الصفاقسي 36 ن (-1)
5- الإتحاد المنستيري 33 ن (-1)
6- النجم الساحلي 30 ن
7- الترجي الجرجيسي 26 ن (-1)
8- نجم المتلوي 26 ن (-1)
9- شبيبة العمران 25 ن (-1)
10- النادي البنزرتي 24 ن
11- اتحاد بن قردان 24 ن (-1)
12- مستقبل المرسى 22 ن (-1)
13- شبيبة القيروان 20 ن
14- الأولمبي الباجي 18 ن
15- مستقبل قابس 17 ن
16- مستقبل سليمان 13 ن (-2)
