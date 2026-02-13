البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات الدّفعة الأولى من الجولة السادسة إياب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إنتهت منذ قليل مباريات الدٌّفعة الأولى من الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

شبيبة القيروان 1 – 2 النجم الساحلي

الملعب التونسي 3 – 2 الأولمبي الباجي

مستقبل قابس 0 – 0 النادي البنزرتي

الترتيب :

1- النادي الإفريقي 42 ن (-1)

2- الملعب التونسي 41 ن (-1)

3- الترجي الرياضي 40 ن (-3)

4- النادي الصفاقسي 36 ن (-1)

5- الإتحاد المنستيري 33 ن (-1)

6- النجم الساحلي 30 ن

7- الترجي الجرجيسي 26 ن (-1)

8- نجم المتلوي 26 ن (-1)

9- شبيبة العمران 25 ن (-1)

10- النادي البنزرتي 24 ن

11- اتحاد بن قردان 24 ن (-1)

12- مستقبل المرسى 22 ن (-1)

13- شبيبة القيروان 20 ن

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن (-2)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



