البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب

دارت منذ قليل الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

شبيبة العمران 2 – 1 اتحاد بن قردان

ترجي جرجيس 1 – 1 شبيبة القيروان

الترتيب :

1- الترجي الرياضي 47 ن

2- النادي الإفريقي 45 ن

3- الملعب التونسي 41 ن

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 36 ن

6- النجم الساحلي 30 ن

7- شبيبة العمران 28 ن (+1)

8- نجم المتلوي 27 ن

9- ترجي جرجيس 27 ن (+1)

10- مستقبل المرسى 25 ن

11- النادي البنزرتي 24 ن

12- اتحاد بن قردان 24 ن (+1)

13- شبيبة القيروان 21 ن (+1)

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن

