البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب

دارت منذ قليل الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
شبيبة العمران 2 – 1 اتحاد بن قردان
ترجي جرجيس 1 – 1 شبيبة القيروان
الترتيب :
1- الترجي الرياضي 47 ن
2- النادي الإفريقي 45 ن
3- الملعب التونسي 41 ن
4- النادي الصفاقسي 39 ن
5- الإتحاد المنستيري 36 ن
6- النجم الساحلي 30 ن
7- شبيبة العمران 28 ن (+1)
8- نجم المتلوي 27 ن
9- ترجي جرجيس 27 ن (+1)
10- مستقبل المرسى 25 ن
11- النادي البنزرتي 24 ن
12- اتحاد بن قردان 24 ن (+1)
13- شبيبة القيروان 21 ن (+1)
14- الأولمبي الباجي 18 ن
15- مستقبل قابس 17 ن
16- مستقبل سليمان 13 ن
