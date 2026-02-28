البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب

إنتهت منذ قليل الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
مستقبل المرسى 0 – 4 الملعب التونسي
النجم الساحلي 1 – 0 مستقبل سليمان
النادي البنزرتي 0 – 0 الإتحاد المنستيري
الترتيب :
1- الترجي الرياضي 47 ن
2- النادي الإفريقي 45 ن
3- الملعب التونسي 44 ن (+1)
4- النادي الصفاقسي 39 ن
5- الإتحاد المنستيري 37 ن (+1)
6- النجم الساحلي 33 ن (+1)
7- شبيبة العمران 28 ن (+1)
8- نجم المتلوي 27 ن
9- ترجي جرجيس 27 ن (+1)
10- مستقبل المرسى 25 ن (+1)
11- النادي البنزرتي 25 ن (+1)
12- اتحاد بن قردان 24 ن (+1)
13- شبيبة القيروان 21 ن (+1)
14- الأولمبي الباجي 18 ن
15- مستقبل قابس 17 ن
16- مستقبل سليمان 13 ن (+1)
