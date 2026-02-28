البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إنتهت منذ قليل الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

مستقبل المرسى 0 – 4 الملعب التونسي

النجم الساحلي 1 – 0 مستقبل سليمان

النادي البنزرتي 0 – 0 الإتحاد المنستيري

الترتيب :

1- الترجي الرياضي 47 ن

2- النادي الإفريقي 45 ن

3- الملعب التونسي 44 ن (+1)

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 37 ن (+1)

6- النجم الساحلي 33 ن (+1)

7- شبيبة العمران 28 ن (+1)

8- نجم المتلوي 27 ن

9- ترجي جرجيس 27 ن (+1)

10- مستقبل المرسى 25 ن (+1)

11- النادي البنزرتي 25 ن (+1)

12- اتحاد بن قردان 24 ن (+1)

13- شبيبة القيروان 21 ن (+1)

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن (+1)

