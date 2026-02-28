Français
Anglais
العربية
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب

إنتهت منذ قليل الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة إياب  لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

مستقبل المرسى 0 – 4 الملعب التونسي

النجم الساحلي 1 – 0 مستقبل سليمان

النادي البنزرتي 0 – 0 الإتحاد المنستيري

الترتيب :

1- الترجي الرياضي 47 ن

2- النادي الإفريقي 45 ن

3- الملعب التونسي 44 ن (+1)

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 37 ن (+1)

6- النجم الساحلي 33 ن (+1)

7- شبيبة العمران 28 ن (+1)

8- نجم المتلوي 27 ن

9- ترجي جرجيس 27 ن (+1)

10- مستقبل المرسى 25 ن (+1)

11- النادي البنزرتي 25 ن (+1)

12- اتحاد بن قردان 24 ن (+1)

13- شبيبة القيروان 21 ن (+1)

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن (+1)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار

248
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
230
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
226
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية
224
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب
222
الأخبار

بنزرت : تنظيم 8 موائد إفطار ومنح مالية ومساعدات إنسانية وتضامنية بمناسبة رمضان
219
أخر الأخبار

سليانة : الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوفر يومياً 135 وجبة إفطار وسحور لفائدة العائلات المعوزة
213
أخر الأخبار

صفاقس: عملية بيضاء للحماية المدنية لاختبار الجاهزية بمقر الشركة البترولية TPS

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى