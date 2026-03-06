البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 23

دارت منذ قليل الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
مستقبل قابس 0 – 2 شبيبة العمران
مستقبل سليمان 1 – 0 الترجي الجرجيسي
الترتيب :
1- الترجي الرياضي 50 نقطة
2- النادي الافريقي 48 نقطة
3- النادي الصفاقسي 42 نقطة
4-الملعب التونسي 41 نقطة
5- الاتحاد المنستيري 37 نقطة
6- النجم الساحلي 33 نقطة
7- شبيبة العمران 31 نقطة (+1)
8- الترجي الجرجيسي 27 نقطة (+1)
9-نجم المتلوي 27 نقطة
10- مستقبل المرسى 25 نقطة
11- النادي البنزرتي25 نقطة
12- اتحاد بن قردان 24 نقطة
13- شبيبة القيروان 21 نقطة
14- الاولمبي الباجي21 نقطة
15- مستقبل قابس 17 نقطة (+1)
16- مستقبل سليمان 16 نقطة (+1)
