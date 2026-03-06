البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 23

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت منذ قليل الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

مستقبل قابس 0 – 2 شبيبة العمران

مستقبل سليمان 1 – 0 الترجي الجرجيسي

الترتيب :

1- الترجي الرياضي 50 نقطة

2- النادي الافريقي 48 نقطة

3- النادي الصفاقسي 42 نقطة

4-الملعب التونسي 41 نقطة

5- الاتحاد المنستيري 37 نقطة

6- النجم الساحلي 33 نقطة

7- شبيبة العمران 31 نقطة (+1)

8- الترجي الجرجيسي 27 نقطة (+1)

9-نجم المتلوي 27 نقطة

10- مستقبل المرسى 25 نقطة

11- النادي البنزرتي25 نقطة

12- اتحاد بن قردان 24 نقطة

13- شبيبة القيروان 21 نقطة

14- الاولمبي الباجي21 نقطة

15- مستقبل قابس 17 نقطة (+1)

16- مستقبل سليمان 16 نقطة (+1)

