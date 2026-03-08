البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد

دارت اليوم الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و قد أسفرت عن النتائج التالية :
الملعب التونسي 1 – 1 النجم الساحلي
شبيبة القيروان 1 – 2 النادي البنزرتي
إتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الإفريقي
الترتيب :
الترجي الرياضي التونسي – 53 نقطة
النادي الإفريقي – 51 نقاط
النادي الرياضي الصفاقسي – 45 نقطة
الملعب التونسي – 42 نقطة
الاتحاد المنستيري – 37 نقطة
النجم الساحلي – 34 نقطة
شبيبة العمران – 31 نقطة
نجم المتلوي – 28 نقطة
النادي الرياضي البنزرتي – 28 نقطة
الترجي الجرجيسي – 27 نقطة
مستقبل المرسى – 25 نقطة
اتحاد بن قردان – 24 نقطة
الأولمبي الباجي – 22 نقطة
شبيبة القيروان – 21 نقطة
مستقبل قابس – 17 نقطة
مستقبل سليمان – 16 نقطة
