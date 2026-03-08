البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت اليوم الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و قد أسفرت عن النتائج التالية :

الملعب التونسي 1 – 1 النجم الساحلي

شبيبة القيروان 1 – 2 النادي البنزرتي

إتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الإفريقي

الترتيب :

الترجي الرياضي التونسي – 53 نقطة

النادي الإفريقي – 51 نقاط

النادي الرياضي الصفاقسي – 45 نقطة

الملعب التونسي – 42 نقطة

الاتحاد المنستيري – 37 نقطة

النجم الساحلي – 34 نقطة

شبيبة العمران – 31 نقطة

نجم المتلوي – 28 نقطة

النادي الرياضي البنزرتي – 28 نقطة

الترجي الجرجيسي – 27 نقطة

مستقبل المرسى – 25 نقطة

اتحاد بن قردان – 24 نقطة

الأولمبي الباجي – 22 نقطة

شبيبة القيروان – 21 نقطة

مستقبل قابس – 17 نقطة

مستقبل سليمان – 16 نقطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



