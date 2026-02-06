البطولة الوطنية : تحديد بقية المواعيد و برمجة جولتين فقط في رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اجتمعت اليوم اللجنة الفيدرالية للمسابقات بممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى، بهدف ضبط ما تبقّى من روزنامة الموسم الرياضي الحالي.

و تم خلال الجلسة التطرّق إلى تواريخ الجولات المتبقية من منافسات البطولة، إضافة إلى تحديد مواعيد المباريات القادمة ضمن الأدوار المتبقية لمسابقة كأس تونس.

كما تم الاتفاق على برمجة جولتين فقط من بطولة الرابطة الأولى خلال شهر رمضان المعظم، و ذلك أيام 21 و 25 أو 26 فيفري المقبل.

و في ما يخصّ كأس تونس، تقرّر إجراء المقابلات بعد انقضاء شهر رمضان، مع اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) انطلاقاً من الدور ربع النهائي.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد وجّه مراسلة إلى مختلف الاتحادات المحلية، شدّد فيها على ضرورة إنهاء جميع المسابقات المحلية والقارية في أجل أقصاه 17 ماي 2026.

