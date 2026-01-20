البطولة الوطنية : تعيينات حكام مباريات يوم الاربعاء

في ما يلي تعيينات حكام المقابلات التي ستقام غدا الاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :
الثلاثاء 20 جانفي 2026
ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – الملعب التونسي
الحكم / حسني النايلي
حكم الفار / حمزة جعيد
الاربعاء 21 جانفي 2026
ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
الحكم / باسم بلعيد
حكم الفار / اسامة بن اسحاق
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
الحكم ايمن النصري
حكم الفار / محرز المالكي
ملعب قابس
مستقبل قابس – الاولمبي الباجي
الحكم / منتصر بلعربي
حكم الفار / امين الفقير
الخميس 22 جانفي 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي – النجم الساحلي
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
