Français
Anglais
العربية
الأخبار

البطولة الوطنية : تعيينات حكام مباريات يوم الاربعاء

البطولة الوطنية : تعيينات حكام مباريات يوم الاربعاء

في ما يلي تعيينات حكام المقابلات التي ستقام غدا الاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :

الثلاثاء 20 جانفي 2026

ملعب العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – الملعب التونسي

الحكم / حسني النايلي

حكم الفار / حمزة جعيد

الاربعاء 21 جانفي 2026

ملعب زويتن

شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

الحكم / باسم بلعيد

حكم الفار / اسامة بن اسحاق

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

الحكم ايمن النصري

حكم الفار / محرز المالكي

ملعب قابس

مستقبل قابس – الاولمبي الباجي

الحكم / منتصر بلعربي

حكم الفار / امين الفقير

الخميس 22 جانفي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – النجم الساحلي

ملعب المتلوي

نجم المتلوي – مستقبل سليمان

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

415
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

395
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
333
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
323
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
296
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
290
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
288
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
286
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
284
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
281
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى