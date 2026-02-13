Français
الأخبار

البطولة الوطنية : تعيين المباراتين المتأخرتين للترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان و الملعب التونسي

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيين المباراتين المتأخرتين لحساب الجولتين 19 و 20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى، اللتين سيكون الترجي الرياضي التونسي طرفا فيهما.

و ينزل الترجي ضيفا على مستقبل سليمان في انتظار تحديد ملعب المواجهة، يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا لحساب الجولة التاسعة عشرة، في حين يستقبل فريق باب سويقة الملعب التونسي بملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت 21 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا لحساب الجولة العشرين.

يشار إلى أنّه تم تأجيل المباراتين المذكورتين، فضلا عن مواجهة الجولة الحادية و العشرين بين نجم المتلوي و الترجي الرياضي، نظرا للالتزامات القارية لفريق باب السويقة.

