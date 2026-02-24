البطولة الوطنية : تعيين حكم مباراة نجم المتلوي و الترجي الرياضي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الثلاثاء عن تعيين نضال اللطيف حكما للمباراة المؤجلة التي ستجمع غدا نجم المتلوي بضيفه الترجي الرياضي لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و سيكون إلى جانب نضال اللطيف في إدارة المباراة ياسين السعداوي كحكم مساعد أول و محمد الطرابلسي كحكم مساعد ثان و أمين الفقيّر كحكم رابع.

و في غرفة “الفار”، تم تعيين خالد قويدر بمساعدة رياض بوشلاغم.

يذكر أنّ الترجي الرياضي يتصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الافريقي أقرب الملاحقين فيما يحتل نجم المتلوي المركز السابع برصيد 26 نقطة.

