البطولة الوطنية : مقابلة حماسية بين النادي الإفريقي و شبيبة العمران

يستقبل النادي الإفريقي اليوم الأحد 15 فيفري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزّوال فريق شبيبة العمران لحساب الجّولة الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و ذلك على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

هذا و سيدير اللقاء الحكم خليل الجريء بينما سيكون نضال اللطيّف حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

فريق باب الجديد سيسعى لتحقيق الإنتصار من أجل المحافظة على صدارة ترتيب البطولة الوطنية بينما يريد فريق الشبيبة الإبتعاد أكثر عن المراتب الأخيرة.

