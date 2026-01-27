Français
البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة اليوم بين الترجي الرياضي و شبيبة القيروان

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال فريق الشبيبة القيروانية لحساب الجولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية و ذلك على أرضية ملعب حمادي الغقربي برادس.

مباراة اليوم سيديرها الحكم خالد قويدر بينما سيكون سفيان الورتاني حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

هذا و أصدر فريق باب السويقة بلاغا صباح اليوم أشار من خلاله أنه سيقع غلق المنعرج الجنوبي خلال هذه المقابلة و بإمكان أصحاب اشتراكات الفيراج الدخول إلى منطقة “البيلوز”.

