البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة اليوم بين الترجي الرياضي و شبيبة القيروان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال فريق الشبيبة القيروانية لحساب الجولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية و ذلك على أرضية ملعب حمادي الغقربي برادس.

مباراة اليوم سيديرها الحكم خالد قويدر بينما سيكون سفيان الورتاني حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

هذا و أصدر فريق باب السويقة بلاغا صباح اليوم أشار من خلاله أنه سيقع غلق المنعرج الجنوبي خلال هذه المقابلة و بإمكان أصحاب اشتراكات الفيراج الدخول إلى منطقة “البيلوز”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



