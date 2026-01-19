Français
البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و الترجي

قمة في ملعب مصطفى بن جنات

يستضيف اليوم الإثنين 19 جانفي 2026 الإتحاد المنستيري المرتبة الخامسة 27 نقطة نظيره الترجي الرياضي التونسي المرتبة الأولى 37 نقطة على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بداية من الساعة 14.00 لحساب الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثانية إياب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بإدارة الحكم محرز المالكي و في غرفة الفار منتصر بلعربي.

تشكيلة الإتحاد تعرف عودة مالكوم الحميدي فيما يتواصل غياب كل من محمد أمين توغاي ياسين مرياح و قصيْ معشة على تشكيلة الترجي.

 

