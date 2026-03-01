Français
البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة بين الترجي و الأولمبي الباجي

البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة بين الترجي و الأولمبي الباجي

يحل الترجي الرياضي التونسي اليوم الأحد انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزّوال ضيفا على الأولمبي الباجي لحساب الجولة السابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

فريق عاصمة السكر مطالب بالفوز من أجل الهروب من قاع الترتيب في المقابل يسعى فريق باب سويقة للإنتصار من أجل المحافظة على صدارة البطولة الوطنية.

سيدير اللقاء الحكم محرز المالكي بينما سيكون حمزة جعيد حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

