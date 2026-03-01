البطولة الوطنية : مواجهة مشوقة بين الترجي و الأولمبي الباجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يحل الترجي الرياضي التونسي اليوم الأحد انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزّوال ضيفا على الأولمبي الباجي لحساب الجولة السابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

فريق عاصمة السكر مطالب بالفوز من أجل الهروب من قاع الترتيب في المقابل يسعى فريق باب سويقة للإنتصار من أجل المحافظة على صدارة البطولة الوطنية.

سيدير اللقاء الحكم محرز المالكي بينما سيكون حمزة جعيد حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



