البنتاغون : الولايات المتحدة تحث حلفاءها في الشرق الأوسط على ردع إيران و دعم إسرائيل

أعلن البنتاغون في استراتيجيته الدفاعية الجديدة أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها في الشرق الأوسط على ردع إيران بشكل أكثر فعالية، و دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها و الاندماج معها.

و جاء في استراتيجية الدفاع الجديدة التي أصدرها البنتاغون “الولايات المتحدة تسعى إلى شرق أوسط أكثر سلاما و ازدهارا”.

و يشير واضعو الاستراتيجية إلى أن حلفاء الولايات المتحدة و شركاءها في المنطقة هم وحدهم القادرون على تحقيق هذا التحول.

و أضافوا أن “مهمتنا هي دعمهم في هذه الجهود، و تعزيز الأساس المتين الذي أرسته الدبلوماسية الرصينة و الدؤوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

و اعتبرت الاستراتيجية أن على حلفاء الولايات المتحدة و شركائها في الشرق الأوسط تحمل المسؤولية الأساسية عن ردع إيران و القوات المرتبطة بها في المنطقة و الدفاع عنها، بما في ذلك تقديم الدعم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و تعزيز اندماجها.

و أضاف البنتاغون أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرتها على اتخاذ إجراءات مركّزة و حاسمة للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط.

الأولوية في إفريقيا، كما جاء في الاستراتيجية، هي منع “الإرهابيين الإسلاميين من استخدام الملاذات الآمنة في المنطقة” لشن هجمات على الأراضي الأمريكية القارية.

و أكدت الاستراتيجية أن واشنطن ستحتفظ بقدرتها على اتخاذ “عمل مباشر ضد الإرهابيين الإسلاميين القادرين على ضرب” الأراضي الأمريكية القارية و هي عازمة على القيام بذلك.

و أضافت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة ستعزز قدرات حلفائها و شركائها في إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب.

