الأخبار

البنتاغون يدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها

اعتبر البنتاغون في استراتيجية الدفاع الجديدة أن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها.

و نصّت استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون : “كما يتبين بوضوح من استراتيجية الأمن القومي، أن قيام أوروبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يعد استجابة لتلك التهديدات الأمنية التي تواجهها”.

و أضاف البنتاغون أنه “سيشجع الحلفاء في “الناتو” و يساعدهم في تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، بدعم حاسم و لكنه محدود من الولايات المتحدة”.

و تابع : “سنوضّح لحلفائنا الأوروبيين أن جهودهم و مواردهم يجب أن تتركز في المقام الأوّل على أوروبا”.

و تضع “استراتيجية الدفاع القومي 2026” الجديدة، الدفاع عن الأراضي الأمريكية و نصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.

و أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث عن الوثيقة ، مشددا على إحياء “مبدأ مونرو” لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية و مكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني و الأصول البحرية في الكاريبي.

