البنتاغون يدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها

اعتبر البنتاغون في استراتيجية الدفاع الجديدة أن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها.

و نصّت استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون : “كما يتبين بوضوح من استراتيجية الأمن القومي، أن قيام أوروبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يعد استجابة لتلك التهديدات الأمنية التي تواجهها”.

و أضاف البنتاغون أنه “سيشجع الحلفاء في “الناتو” و يساعدهم في تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، بدعم حاسم و لكنه محدود من الولايات المتحدة”.

و تابع : “سنوضّح لحلفائنا الأوروبيين أن جهودهم و مواردهم يجب أن تتركز في المقام الأوّل على أوروبا”.

و تضع “استراتيجية الدفاع القومي 2026” الجديدة، الدفاع عن الأراضي الأمريكية و نصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.

و أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث عن الوثيقة ، مشددا على إحياء “مبدأ مونرو” لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية و مكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني و الأصول البحرية في الكاريبي.

