البنتاغون يستعد لنشر قوات إضافية في مينيسوتا

أمرت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) نحو 1500 جندي بالاستعداد لاحتمال نشرهم في مينيسوتا، في وقت تعيش فيه الولاية حالة من التوتر الشديد بعد مقتل الأميركية رينيه غود برصاص وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) قبل أكثر من 10 أيام.

و نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في وزارة الحرب -اليوم الأحد- قولهم إن الجيش وضع هذه الوحدات في حالة تأهب للانتشار تحسبًا لتصاعد العنف في الولاية.

و تأتي هذه الخطوة بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام قانون “التمرد” إذا لم يمنع المسؤولون في الولاية المتظاهرين من استهداف مسؤولي الهجرة.

و كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال -الخميس الماضي- أنه “إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون و لم يمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة رجال الأمن الوطنيين في إدارة الهجرة و الجمارك، الذين يحاولون فقط القيام بواجبهم، فسأُفعّل قانون التمرد”.

