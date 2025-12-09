البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 12.4% في عام 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لتقرير أصدرته مجموعة البنك الأفريقي للتنمية التقرير الاقتصادي القطري لليبيا 2025 بعنوان “تحقيق أقصى استفادة ليبيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها”، انكمش الاقتصاد الليبي بنسبة 0.4% في عام 2024، ولكن من المتوقع أن ينتعش بقوة، مع توقعات بنمو بنسبة 12.4% في عام 2025 و4% في عام 2026، مدعومًا في المقام الأول بالتحسينات في إنتاج النفط.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، يؤكد التقرير على إمكانات التنمية الكبيرة في ليبيا، التي تتجذر في احتياجات إعادة الإعمار، وموارد طبيعية كبيرة، وفرص لتنويع اقتصادي أوسع.

كما يقدر التقرير أن تحقيق التحول الاقتصادي في ليبيا سيتطلب استثمارات سنوية تبلغ حوالي 6.9 مليار دولار بحلول عام 2063 مع ترسيخ الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، لا يزال التقدم مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ونظام ضريبي محدود، ونقص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

يُقدم التقرير تحليلاً شاملاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي الأخيرة في ليبيا وتوقعاتها على المدى المتوسط، مع تركيز خاص على تعبئة رأس المال المحلي، وتطور المشهد المالي، واستخدام أدوات التمويل المبتكرة.

كما يقترح التقرير مجموعة متماسكة من خيارات السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مُصممة لتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز تعبئة الموارد، وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة. ويُزود التقرير صانعي السياسات وشركاء التنمية والمستثمرين برؤى آنية وقائمة على البيانات، تُسهم في إثراء عملية صنع القرار.

