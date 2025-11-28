Français
البنك الأوروبي للاستثمار: خط تمويل بقيمة 170 مليون يورو سيوضع قريبًا على ذمة المؤسسات التونسية

جلال طبيب، المدير العام لـوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، استقبل يوم 26 نوفمبر ماشيي تشورا، المسؤول الأوّل عن القروض في  البنك الأوروبي للاستثمار، والذي كانت ترافقه ماريون هوينيكي، رئيسة قسم الإدماج المالي في البنك نفسه.

وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تمحورت المناقشات أساسًا حول خط التمويل البالغ 170 مليون يورو الذي سيضعه  البنك الأوروبي للاستثمار قريبًا على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغرى والمتوسطة الصناعية في تونس. وسيتولّى البنك المركزي التونسي  إدارة هذا التمويل الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة، وخلق مواطن الشغل، وتعزيز الصادرات في عدة قطاعات، خصوصًا الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، وقطاع النسيج.

وأوضحت  وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نقلًا عن مسؤولي  البنك الأوروبي للاستثمار، أن “هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات على التمويل، وتقوية النسيج الصناعي التونسي، وتعزيز الشراكات والصادرات التونسية”. 

وأضافت الوكالة أن مبادرات مماثلة سبق أن أطلقها البنك في دول أخرى وحقّقت نتائج إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز مزايا هذا الخط من التمويل هو تضمينه ضمانات لتقاسم المخاطر.

 

