البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يطلق برنامجًا لتسريع التجارة الرقمية في إفريقيا ودعم الشركات الناشئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القارة، من خلال تنظيم أول برنامج تسريع مخصص للتجارة الرقمية.

ويُقام هذا البرنامج بمدينة القاهرة بمشاركة نخبة من الشركات الناشئة الإفريقية التي تم اختيارها من بين أكثر من 1600 ملف ترشح.

وتركز هذه الشركات على تقديم حلول مبتكرة لتطوير المبادلات التجارية داخل القارة، خاصة في مجالات حيوية مثل المدفوعات عبر الحدود، والخدمات اللوجستية الرقمية، ومنصات تصدير المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمويل سلاسل التوريد.

ويعكس هذا البرنامج توجهًا متزايدًا نحو رقمنة الاقتصاد الإفريقي وتعزيز التكامل التجاري بين دوله، بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التحولات التكنولوجية العالمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



