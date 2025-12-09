البنك الإفريقي للتنمية: برنامج صيد بحري يحسّن حياة مليوني شخص ويُحفّز التحوّل الاقتصادي في 16 دولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يساهم برنامج إقليمي ضخم، بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في إعادة تشكيل قطاع الصيد البحري في منطقة إفريقيا الجنوبية. وبفضل هذه المبادرة، يشهد مليونا شخص تحسّناً واضحاً في ظروف عيشهم، فيما تعزّز 16 دولة عضو في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) اندماجها الاقتصادي حول اقتصاد المحيطات.

وبتمويل قدره 9,2 مليون دولار، حقّق برنامج تحسين حوكمة الصيد ومسالك التجارة في اقتصاد المحيطات (PROFISHBLUE) نقلة نوعية في تجارة الأسماك داخل المنطقة. فقد تجاوزت المبادلات الحدودية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، 500 ألف طن، مما ساهم في خلق مواطن شغل، ودعم مداخيل مجتمعات الصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

