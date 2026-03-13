البنك الإفريقي للتنمية يستثمر 6.5 ملايين يورو لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في إفريقيا الفرنكوفونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن استثمار بقيمة 6.5 ملايين يورو في صندوق الاستثمار Saviu II، بهدف دعم الشركات الناشئة التكنولوجية في مراحلها الأولى في كل من غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى الناطقة بالفرنسية.

وقد صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على هذا الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التمويل أمام الشركات الناشئة المبتكرة، خاصة تلك الناشطة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وبموجب هذه العملية، سيضخ البنك الإفريقي للتنمية 4.5 ملايين يورو على شكل مساهمة في رأس المال، في حين سيتم تخصيص مليوني يورو إضافيين كآلية لضمان الخسارة الأولى لفائدة المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار برنامج Boost Africa الداعم لريادة الأعمال في القارة.

