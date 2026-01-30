Français
اقتصاد وأعمال

البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس 110 ملايين دولار أمريكي لتطوير البيئة و إعادة تهيئة وحدات المجمع الكيميائي

البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس 110 ملايين دولار أمريكي لتطوير البيئة و إعادة تهيئة وحدات المجمع الكيميائي

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في 28 جانفي 2026 في أبيدجان، على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير البيئة و إعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي (PAER-GCT).

سيساهم الدعم المالي المقدم من مجموعة البنك في خفض تلوث الهواء بشكل مستدام و تحسين الأداء البيئي و الطاقي و التشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس و الصخيرة و المضيلة.

و قالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية : “يُجسد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية، بما يُحقّق التوازن بين الأداء الصناعي و حماية البيئة و تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية”.

يُعدّ مشروع دعم تطوير البيئة و إعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي جزءًا من دعم البنك طويل الأمد لتونس، لا سيما من خلال مساعدته في تطوير وتنفيذ استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035.

و تهدف هذه الاستراتيجية، التي تُنفّذ بالشراكة مع السلطات التونسية، إلى تحقيق تصنيع أكثر تنافسية واستدامة ومسؤولية بيئية.

في الأخير، تؤكد هذه العملية الجديدة دور البنك الأفريقي للتنمية كشريك رئيسي لتونس في التحول المستدام لقطاعاتها الإنتاجية، وفي بناء نموذج نمو أكثر مرونة وشمولية ومراعاة للبيئة.

