Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

البنك الإفريقي للتنمية يُموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب و تقويتها في تونس الكبرى

البنك الإفريقي للتنمية يُموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب و تقويتها في تونس الكبرى

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، لتعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتقوية أدائها الفني والطاقي.

وسيساهم هذا المشروع، وفق ما نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، في تأمين الإمداد بمياه الشرب، وتقليل الخسائر الناتجة عن المياه المهدورة، وتحسين استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.

وفي هذا الجانب، صرحت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية “مالين بلومبرغ”، بأن هذا المشروع سيعزز أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما سيساعد على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين جودة البنية التحتية لشبكة المياه، وتطوير نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية”.

كما تهدف هذه العملية، إلى تزويد الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” بالوسائل والتقنيات اللازمة للحد بشكل كبير من هدر المياه وتحديث شبكات خزن وتوزيع المياه، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتزايد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
334
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
274
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى