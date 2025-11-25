البنك الإفريقي للتنمية يُموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب و تقويتها في تونس الكبرى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، لتعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتقوية أدائها الفني والطاقي.

وسيساهم هذا المشروع، وفق ما نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، في تأمين الإمداد بمياه الشرب، وتقليل الخسائر الناتجة عن المياه المهدورة، وتحسين استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.

وفي هذا الجانب، صرحت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية “مالين بلومبرغ”، بأن هذا المشروع سيعزز أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما سيساعد على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين جودة البنية التحتية لشبكة المياه، وتطوير نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية”.

كما تهدف هذه العملية، إلى تزويد الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” بالوسائل والتقنيات اللازمة للحد بشكل كبير من هدر المياه وتحديث شبكات خزن وتوزيع المياه، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتزايد.

