البنك الافريقي للتنمية يعرض رؤيته الاستراتيجية في أشغال الدورة 39 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأفريقي

يشرع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد تاه، في قيادة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

و أفاد بلاغ صادر عن البنك انه خلال القمة التي تنعقد يومي 14 و15 فيفري 2026 سيعرض ولد تاه الرؤية الاستراتيجية للبنك المستندة إلى “النقاط الأربع الأساسية”، والتي تركز على معالجة فجوة التمويل في أفريقيا، وتعزيز السيادة المالية واستغلال العائد الديموغرافي للقارة، وبناء بنية تحتية مرنة من خلال التحويل المحلي للموارد الطبيعية.

و تأتي “الهندسة المالية الأفريقية الجديدة” كإطار طموح ضمن هذه الرؤية، بهدف حشد موارد مالية واسعة النطاق لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة وتجاوز العوائق المالية التي تعطل التقدم الاجتماعي-اقتصادي في القارة.

و من المقرر أن يلقي رئيس البنك كلمة أمام قادة الدول والحكومات في اليوم الثاني للقمة، يستعرض خلالها خارطة طريق واضحة تعمل على ملاءمة النقاط الأربع للبنك مع “أجندة 2063” للاتحاد الأفريقي.

كما ستجمعة لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة والشركاء الدوليين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية و تنسيق الجهود المشتركة.

و ينتظر ان تشارك مجموعة البنك في عدة مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحاً التي تواجه القارة الأفريقية.

