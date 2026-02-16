Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية

تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 الى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق باحداث البنك البريدي عدد 82- 2025.

ويتجه البنك البريدي أساسا نحو الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية، بهدف استيعابها داخل المنظومة البنكية، بالاعتماد على شبكة البريد التونسي الواسعة والمتواجدة في مختلف الجهات، بما يضمن حضورا فعليا للبنك في المدن والأرياف، وخاصة في المناطق الداخلية.

واكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية” أن المقترح يستهدف شرائح مثل الحرفيين وصغار الصناعيين وأصحاب العمل الحر، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة إلى خدمات مالية ميسّرة وملائمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

442
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

340
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
328
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
323
الأخبار

فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ
306
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
291
الأخبار

المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية
287
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
286
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
274
أخر الأخبار

الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان
274
أخر الأخبار

الكاف: مرشحان لخلافة فيرون موسينغو-أومبا في منصب الأمين العام !

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى