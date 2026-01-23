البنك التونسي للتضامن يضع برنامج خصوصي ب 12 مليون دينار لإسناد قروض لفائدة الفلاحين المتضررين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك التونسي للتضامن أنه على إثر الأمطار الغزيرة المسجلة مؤخرا ببعض الولايات وفي إطار الإحاطة بصغار الفلاحين المتضررين أساسا في مجال زراعة الخضروات ، تولى وضع برنامج خصوصي بإعتمادات قدرها 12 مليون دينار لإسناد قروض لفائدة الفلاحين المتضررين قصد مساعدتهم على تجاوز هذه الصعوبات والإستفادة من الأمطار المسجلة لتحسين مستويات الإنتاج.

ويتم إسناد هذه القروض بدون ضمانات وبدون تمويل ذاتي وبسقف أقصاه 10 آلاف دينار ومدة سداد قصوى بثلاث سنوات ومدة إمهال حسب نوعية الأنشطة الفلاحية.

ويشمل هذا البرنامج ولايات نابل والمنستير و بنزرت و أريانة و منوبة و بن عروس، ويتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع المصالح الفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

كما يتم الشروع في تنفيذ البرنامج المذكور بقبول المطالب وإجراءات المعاينات بداية من يوم الإثنين 26 جانفي 2026 إلى غاية موفى مارس 2026 بفروع البنك التونسي للتضامن بالولايات المعنية.

