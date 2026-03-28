البنك الدولي : تمويل جديد بقيمة 90 مليون دولار لتونس

أعلن البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة التونسية عن تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، يهدف إلى دعم مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة في البلاد.

و يأتي هذا التمويل، استناداً إلى النتائج التي حققها المشروع الأولي، الذي بلغت كلفته 700 مليون دولار ونُفّذ على مدى خمس سنوات.

و قد مكّن هذا المشروع من تقديم تحويلات مالية ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية، إلى جانب توسيع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، فضلاً عن منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.

