اقتصاد وأعمال

البنك الدولي يجدد التزامه بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي

جدد Moustapha Ndiaye المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي و مالطا بالبنك الدولي خلال  اجتماعه بوزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 04 فيفرى 2026 إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، و بالعمل على ان تستفيد من جملة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك ومؤسساته تعزيزا للشراكة القائمة بين الجانبين في المدى المتوسط والبعيد.

وحسب تدوينةٍ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بين Ahmadou Moustapha Ndiaye ان هذه الزيارة تأتي في سياق الاطلاع على توجهات تونس التنموية للفترة القادمة بما يساعد على حسن اعداد برامج التعاون، منوها بما سجلته عديد المؤشرات الإقتصادية من تحسن.

وأضافت الوزارة أن الجانبين تناولا برنامج العمل للسنة الجارية وما يتضمنه من مشاريع في عدد من المجالات الحيوية من ذلك بالخصوص مجال الحماية الإجتماعية و المياه و الحماية من الفيضانات .

وفي ذات السياق،  تم التعرض الى مجالات التعاون التي سيتم العمل عليها واعداد مشاريعها للفترة 2027-2028 من ذلك مجال النقل والصحة و الطاقة والبيئة والتطهير.

