البنك الدولي يواصل معاضدة جهود تونس

البنك الدولي يواصل معاضدة جهود تونس

اجتمعت وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الجمعة 6 فيفري الجاري بمقر الوزارة بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي Ahmadou Moustapha Ndiaye بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ومدير مكتب البنك في تونس Alexandre Arrobbio ” ورئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريف مع ثلة من إطارات الوزارة والبنك.

و مثل اللقاء فرصة نوه فيها الجانبان بمستوى التعاون القائم بين مصالح الوزارة ومجموعة البنك سيما في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.

كما تم التطرق إلى برنامج العمل في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق ببرنامج تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء ومدى التقدم في إنجاز مشروع الربط الكهربائي يين تونس وإيطاليا Elmed إلى جانب دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

و أكد Ahmadou Moustapha Ndiaye مواصلة دعم جهود الوزارة في التسريع في إنجاز المشاريع الطاقية ومواصلة تقديم المساندة الفنية والمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين مردوديتها المالية والتجارية.

و من جهتها، نوهت الوزيرة بمستوى الشراكة المتميزة مع مجموعة البنك مؤكدة على أهمية دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة قصد التقليص من العجز الطاقي

