Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي: ارتفاع عائدات العمل

زادت عائدات العمل بنسبة 6،7 بالمائة، خلال الشهرين الأولين من 2026، لتقدر قيمتها بـ1،4 مليار دينار، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.

وزادت بدورها العائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتتجاوز 1 مليار دينار.
وتبعا لذلك، زاد الاحتياطي من العملة الصّعبة، ليمر من 23،2 مليار دينار (ما يعادل 102 يوم توريد)، يوم 6 مارس 2025، إلى 25،1 مليار دينار (106 أيّام توريد)، حاليا.
أما في ما يتعلّق بكتلة الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، فإنّها واصلت اتجاهها التصاعدي، منذ عدّة أشهر، لتتجاوز 27،8 مليار دينار، بزيادة قدرها 19 بالمائة، حتى 5 مارس 2026.
والجدير بالذكر أنّ المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي، محمد صلاح السويلمي، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ “زيادة هذه الكتلة هو نتيجة حتمية لقانون الشيكات”.
وأوضح بأنّ “التونسيين يلجأون بشكل كبير إلى السيولة، كبديل لاستخدام الشيكات”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

410
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

358
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
341
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
339
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
337
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
324
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
317
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
313
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
294
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
287
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى