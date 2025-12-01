Français
الأخبار

البنك المركزي : استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة للشهر الثالث على التوالي

استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، وفق معطيات صادرة الإثنين عن البنك المركزي التونسي.

و شهد معدل الفائدة في السوق النقدية منذ بداية السنة، منحى تنازلي، حيث إنخفض من 7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025 إلى 7،91 بالمائة خلال شهرمارس 2025، ثم تراجع إلى 7،50 بالمائة خلال الفترة من أفريل إلى أوت، ليستقر عند 7،49 بالمائة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025.

يشار إلى أن معدل الفائدة في السوق النقدية بلغ أدنى مستوى له منذ شهر جانفي 2023.

و للتذكير، فإن معدل الفائدة في السوق النقدية يعتمد بشكل كبير على تطوّر سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تمّت مراجعته نحو الإنخفاض بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر مارس 2025، لينتقل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة.

 

تعليقات

