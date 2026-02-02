البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر جانفي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر جانفي الفارط نسبة 7,08000%، وهو أدنى مستوى يسجّله منذ شهر أكتوبر 2022.

وعلى أساس سنوي، سجّل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية منحىً تراجعيًا، إذ انخفض من 7,99000% في جانفي 2025 إلى 7,08000% حاليًا، أي بتراجع قدره 11,3%.

ويُذكر أنّ ـمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية كان قد بلغ ذروته في بداية سنة 2023، حيث وصل إلى 8,05000% في مارس 2023.

وللتذكير، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2025 خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقرّ عند 7%. وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 7 جانفي 2026.

