Français
Anglais
العربية
الأخبار

البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر جانفي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2022

وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر جانفي الفارط نسبة 7,08000%، وهو أدنى مستوى يسجّله منذ شهر أكتوبر 2022.

وعلى أساس سنوي، سجّل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية منحىً تراجعيًا، إذ انخفض من 7,99000% في جانفي 2025 إلى 7,08000% حاليًا، أي بتراجع قدره 11,3%.

ويُذكر أنّ ـمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية كان قد بلغ ذروته في بداية سنة 2023، حيث وصل إلى 8,05000% في مارس 2023.

وللتذكير، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2025 خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقرّ عند 7%. وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 7 جانفي 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

552
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

345
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
337
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
326
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
300
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
292
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
289
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
273
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
259
الأخبار

منوبة : هدم أسوار سبع مدارس ابتدائية في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية
257
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى