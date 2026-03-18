البنك المركزي التونسي يدعو لضمان استمرارية الخدمات المصرفية خلال الأعياد

في إطار استعدادات تونس للاحتفال بعيد الاستقلال وعيد الفطر، دعا البنك المركزي التونسي جميع البنوك والديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب من الموزعات الآلية والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي في مذكرة رسمية ضرورة توفير التمويل المنتظم للموزعات الآلية وضمان الجاهزية التقنية للمنصات الإلكترونية لضمان استمرار الخدمات المالية دون انقطاع خلال فترات العطلات.

كما شدد على أهمية التدخل السريع في حال حدوث أي خلل أو اضطراب في هذه الخدمات، داعياً المؤسسات المعنية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي انقطاع في الخدمات.

المصدر: وات

