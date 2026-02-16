Français
Anglais
العربية
الأخبار

البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نقدية تونسية جديدة للتداول من فئة عشرون دينارا (صنف 2017)

أعلن البنك المركزي التونسي اليومطرح  ورقة نقدية جديدة من فئة عشرون دينارا (صنف 2017)  للتداول، بداية من تاريخ 16 فيفري 2026،  لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

  • تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 25 جويلية 2017، مع طباعته في حجم أكبر. 
  • التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ السيد مراد عبد السلام، مع طباعتهما بتقنية الطباعة البارزة وباللون الأحمر الداكن عوضا عن اللون الأحمر. 
  • الخطوط الأفقية المخصصة لضعاف البصر: تمت طباعتها باللون الأحمر الداكن عوضا عن اللون الأحمر.

يتم تداول الورقة النقدية من فئة عشرون دينارا صنف 2017 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

442
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

340
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
328
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
323
الأخبار

فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ
306
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
291
الأخبار

المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية
287
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
286
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
274
أخر الأخبار

الكاف: مرشحان لخلافة فيرون موسينغو-أومبا في منصب الأمين العام !
274
أخر الأخبار

الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى