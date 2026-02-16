البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نقدية تونسية جديدة للتداول من فئة عشرون دينارا (صنف 2017)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك المركزي التونسي اليومطرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرون دينارا (صنف 2017) للتداول، بداية من تاريخ 16 فيفري 2026، لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 25 جويلية 2017، مع طباعته في حجم أكبر.

التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ السيد مراد عبد السلام، مع طباعتهما بتقنية الطباعة البارزة وباللون الأحمر الداكن عوضا عن اللون الأحمر.

الخطوط الأفقية المخصصة لضعاف البصر: تمت طباعتها باللون الأحمر الداكن عوضا عن اللون الأحمر.

يتم تداول الورقة النقدية من فئة عشرون دينارا صنف 2017 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.

