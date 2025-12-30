البنك المركزي : تخفيض سعر الفائدة المديرية إلى 7% ابتداءً من جانفي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّر اليوم الثلاثاء مجلس إدارة البنك المركزي، إثر اجتماعه المُنعقد اليوم 30 ديسمبر 2025، تخفيض سعر الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 7%، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من 7 جانفي 2026.

وتبعا لذلك، سيتمّ تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة لتُحدّد على التوالي في 8% و6%، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق.

كما تقرّر التخفيض في الحدّ الأدنى لنسبة تأجير الادخار إلى 6%.

