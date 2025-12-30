Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي : تخفيض سعر الفائدة المديرية إلى 7% ابتداءً من جانفي

قرّر اليوم الثلاثاء مجلس إدارة البنك المركزي، إثر اجتماعه المُنعقد اليوم 30 ديسمبر 2025، تخفيض سعر الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 7%، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من 7 جانفي 2026.

وتبعا لذلك، سيتمّ تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة لتُحدّد على التوالي في 8% و6%، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق.

كما تقرّر التخفيض في الحدّ الأدنى لنسبة تأجير الادخار إلى 6%.

